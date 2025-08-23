特朗普下令向進口傢俬展開關稅調查　美國業界憂遭進一步打擊

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月22日表示，華府將會向進口到美國的傢俬展開關稅調查，意味有關產品或面臨更高關稅。



路透社報道，特朗普在自家社交平台Truth Social發文，稱由其他國家進口到美國的傢俬將會被徵收尚未決定稅率的關稅。

特朗普表示關稅調查會在未來50天內完成，但其他國家安全相關調查或需更長時間，又形容此舉可將傢俬業帶回北卡羅萊納、南卡羅萊納、密歇根等州份。

白宮官員其後證實華府會以1962年貿易擴張法第232條規定）Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962），以調查與認定特定產品之進口是否影響美國國家安全。假如聯邦上訴法院駁回特朗普政府4月對美國貿易夥伴實施「對等關稅」、以及2月向中國、加拿大及墨西哥產品的進口稅，今次的調查或成為現有關稅的法律支持。

根據美國政府的統計顯示，當地從事生產傢俬和木製產品的人數由1979年的120萬人，到2000年降至68.1萬人，目前更只有34萬人；而美國在去年的傢俬進口額則達255億美元，比2023年增加7%，當中約6成產品都是來自中國和越南。

對於有關調查，當地業界表明反對，指進口木製品或傢俬與美國國家安全沒有合理關係，而且所得關稅亦不會將美國的傢俬製造業帶回以往水平，形容關稅會打擊當地業界。