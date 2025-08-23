特朗普：聯邦政府會協助改善芝加哥及紐約治安

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月22日揚言，將調動聯邦部門改善由民主黨控制的紐約及芝加哥治安和市容。



《衛報》報道，特朗普在白宮橢圓形辦公室向記者表示，芝加哥一片混亂，稱自己在當地獲得不少有色人種的選票，對方「希望華府可以到當地」，指如果準備好，聯邦政府就會改善芝加哥的環境，之後亦會協助紐約。

美國總統特朗普（Donald Trump）2025年8月21日到訪位於華盛頓特區的警方行動設施，向多個機構的執法人員發表即興演講，並帶來漢堡及Pizza慰勞現場眾人。圖為他與一名執法人員握手。（Reuters）

芝加哥市長約翰遜（Brandon Johnson）表示會認真看待特朗普的言論，但現時未獲華府正式通知部署聯邦執法部門或軍方人員的消息。他認為特朗普的方式不協調和沒必要，而且亦沒根據，形容華府有很多方法協助當地降低罪案率，但派軍絕非適當方式。

芝加哥去年的罪案率與華盛頓一樣有減少迹象，而特朗普當天的發言亦將矛頭指向華盛頓市長鮑澤（Muriel Bowser），警告對方盡快行動，否則聯邦政府會接管當地，她的地位將會不保。

另外國防部長赫格塞思（Peth Hegseth）下令，由聯邦政府控制、在首都華盛頓街頭巡邏的國民警衛隊成員將容許攜帶武器，但沒有解釋理由。

2025年8月12日，美國總統特朗普宣布聯邦政府將根據《地方自治法》接管大都會警察局，以協助預防首都華盛頓的犯罪活動後，美國國民警衛隊的悍馬車停在華盛頓紀念碑附近。（Reuters）

特朗普政府早前出手介入華盛頓的警務，目前當地有近2000名國民警衛隊成員在當地部署，而多個共和黨州份早前亦向華盛頓調動大批國民警衛隊員；國防部及美軍當時表示這些成員不會持械。