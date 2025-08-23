韓國軍方：朝鮮士兵日前侵犯軍事分界線　已向對方進行警告射擊

韓國聯合參謀本部說，周二（8月19日）下午3時許，在中部戰線非軍事區內，在韓朝軍事分界線附近勞動的部分朝鮮軍人「侵犯韓朝軍事分界線」，對此韓方進行警告射擊等。



新華社引述韓國聯合參謀本部星期六（23日）的聲明說，韓方警告射擊後，朝鮮軍人向韓朝軍事分界線以北移動。韓國軍方正密切關注朝鮮軍方動向。

2023年3月3日，韓國板門店，韓國士兵在分隔韓國和朝鮮的非軍事區 (DMZ) 內的板門店休戰村站崗。（Getty Images）

朝中社周六的報道說，朝鮮人民軍總參謀部副總參謀長、陸軍中將高正哲周五（22日）發表談話說，韓國軍方19日做出「嚴重挑釁」，用12.7毫米大口徑機槍向南部邊境線附近正忙於障礙物永久化工程的朝鮮軍人進行警告射擊。

路透社引述高正哲的聲明說，若是建築障礙物的計劃受到任何阻礙，朝鮮將「採取相應反制措施」，並且今後對於邊境地區無視預警造成的嚴重後果概不負責。

朝鮮還說，韓國軍方在邊境地區的警告廣播正在增加。

2018年5月1日，韓國坡州，韓國士兵正在拆除位於韓朝邊境的政治宣傳擴音器。（Getty）

法媒報道，朝韓上一次邊境對峙發生在4月初，當時約10名朝鮮士兵短暫越過邊界後，韓國軍方鳴槍示警。

朝鮮軍方去年10月宣布將全面封鎖南部邊境，並稱已向美軍發出信息，要求「防止任何誤判和意外衝突」。

韓朝關係・韓朝鐵路：2002年9月18日，朝韓分別舉行「京義線」和「東海線」鐵路以及公路連接工程開工儀式。圖為在韓國坡州市舉行的儀式上，一列火車從韓國駛向朝鮮一側。（Getty）

此後不久，朝鮮炸毀連接朝韓的部分廢棄但具有深遠象徵意義的公路和鐵路。自去年以來，朝鮮一直在兩國戒備森嚴的邊境建築圍欄。

本文獲《聯合早報》授權轉載

