朝鮮指控韓軍上周二於邊境開槍挑釁 警告將採取相應反制措施
撰文：劉耀洋
出版：更新：
朝鮮8月23日指責韓國軍方19日向參與邊境加固工程的朝方士兵鳴槍示警超過10次，形容這是「煽動軍事衝突」，並要求韓方停止有預謀的挑釁行為，否則將採取相應反制回應。
韓聯社引述朝中社報道，朝鮮軍方副總參謀長23日發聲明作出上述指控，並指韓國士兵當日曾透過機槍進行射擊。
他特別提到，由於這宗事件恰逢美韓年度聯合軍演「乙支自由盾牌」（Ulchi Freedom Shield，簡稱UFS），所以朝方不得不把事件解讀為一次有預謀的蓄意挑釁。
韓聯社稱，朝鮮士兵自去年4月以來，在朝韓軍事分界線附近設置了鐵絲網和防堤障礙物，當韓軍發現有朝方士兵靠近軍事分界線後，便會發出警告訊息。倘對方越過邊界，韓軍便會鳴槍示警。
另外，朝中社23日也另外發表予一份聲明，譴責美國和韓國進行「乙支自由盾牌」軍演，稱其是針對朝鮮的挑釁性和侵略性大規模演習。
