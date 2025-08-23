日本車商棄「硬食」關稅成本策略　7月已上調銷往美國汽車零售價

日媒8月21日報道，日本車商改變「硬食」關稅成本的價格策略，在7月份已開始上調銷美汽車零售價，將一些成本壓力轉嫁給美國消費者。



日媒《日經亞洲》（Nikkei Asia）報道，日本財政部20日發布的預估貿易數據顯示，日本7月份銷往美國的汽車，每部平均價格為341萬日圓（約18萬港元），比6月份高出3萬日圓，是1月份以來首次回彈。

日本央行的企業商品價格指數也呈現了類似的走勢，7月份銷往北美洲的日本汽車比6月份上揚2.2點，是6個月以來首次升高，顯示日本汽車外銷美國的價格已經見底回彈。

2025年4月16日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮與日本經濟再生擔當相赤澤亮正會晤。（Truth Social@@realDonaldTrump）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前宣布對汽車進口徵25%關稅，疊加在日本車原本的2.5%關稅之上，總稅率為27.5%。雙方7月底達成貿易協議，美國同意將日本汽車的關稅率降至15%，不過仍未正式落實。

日本車商為了因應關稅大漲，原本的策略是調低出口價格，以維持美國零售價平穩，但車商擔憂這種做法難以持續。

報道稱，更多車商如今開始把部份關稅成本轉移到零售價，豐田汽車公司（Toyota Motors）在7月份把車價平均調高270美元，但還是比關稅成本的漲幅小。斯巴魯（SUBARU）也已在6月把其中一些車款在美國的價格調高。

2025年3月26日，位於美國加州戴利城（Daly City）的銷售場上展出全新的豐田卡車。（Reuters）

日本首席貿易談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正22日在記者會上稱，日方會繼續敦促美國降低汽車和汽車零部件的關稅。

美國和歐盟21日曾發聯合聲明，美方承諾將在歐盟推介法案豁免美國工業品的關稅後，在法案推介的月份頭一天即調低歐盟汽車關稅至15%。外界認為，這或將成為美國調降日本和韓國汽車關稅的範本。

本文獲《聯合早報》授權轉載

