美國加密貨幣產業影響力日益增強　與銀行業界矛盾激化

特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮後擁抱加密貨幣產業，導致加密貨幣公司和銀行等傳統金融集團間的衝突日益激化。銀行業界始警告，部分對加密貨幣友好的改革或會顛覆銀行業務，並威脅金融穩定。華爾街傳統金融團體亦試圖阻止一些旨在促進加密產業發展的共和黨提案。



美國《政治報》（Politico）報道，銀行業界正試圖妨礙加密貨幣公司獲得國家銀行牌照，而加密公司的高層則正在游說白宮，希望繼續禁止銀行在提供客戶資料時收費。

2025年7月18日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮簽署「天才法案」（Genius Act）前發表講話，該法案將為穩定幣加密貨幣制定監管框架，並擴大對該行業的監管。（Reuters）

長期以來，銀行家一直對加密貨幣持懷疑態度。包括摩根大通CEO戴蒙（Jamie Dimon）蒙在內的行業領導者此前曾對數字資產嗤之以鼻。部分銀行擔心客戶會將存款資金提取，轉而投資於監管更寬鬆的加密貨幣產品，導致銀行業務遭衝擊。

摩根大通（JPMorgan Chase）董事長兼行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）2023年11月20日在紐約摩根大通新總部大樓發表講話。（Reuters）

銀行業協會本月亦呼籲立法者通過即將出台的新立法，對國會7月通過的一項已簽署的加密貨幣法案進行追溯性修改，此舉則引發加密貨幣行業的抵制。 預計雙方衝突將在下個月、國會結束八月休會期復會時達到頂峰。