韓國總統特使團啟程訪中國　將向習近平轉交李在明親筆信

根據韓媒，韓國總統特使團周日（24日）啟程訪華，將向中國國家主席習近平轉交總統李在明的親筆信。此訪正值李在明啓程赴美出席韓美首腦會談之際，被解讀為韓方意在表明不會忽視對華關係。



韓聯社稱，特使團由韓國前國會議長朴炳錫擔任團長，成員包括執政黨共同民主黨議員金太年、樸釘，以及已故前總統盧泰愚之子、東亞文化中心理事長盧載憲。

報道稱，朴炳錫在仁川國際機場出發前對記者表示，恰逢韓美首腦會談在即，特使團肩負重任。朴炳錫說，將本着以國家利益為中心的實用外交精神，向中方闡釋李在明政府的外交方針，並傳達總統立場。

韓國總統李在明將於24日派遣特使團訪華，並向中國國家主席習近平轉達親筆信。(Reuters)

朴炳錫說，親筆信的核心是韓方願同中方一道不斷充實韓中戰略夥伴關係的內涵，讓務實合作成果更好惠及兩國民眾，其中也可能包含邀請習近平主席出席10月在韓國慶州舉行的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議的內容。

朴炳錫強調，新政府有義務妥善把握韓美同盟和韓中戰略合作夥伴關係，此次訪華將發揮扣好「第一粒紐扣」的重要作用。特使團將闡明「國民主權政府」的外交理念，並結合中方關切，積極尋求擴大共識。

報道指，中方同樣關注韓國的外交方向及處理對華關係的政策方針。此次訪問旨在增進互信，拓展合作新空間，據悉，特使團將訪華至27日，期間將會晤中共中央政治局委員兼外交部長王毅和全國人大常委會委員長趙樂際等中方主要人士。