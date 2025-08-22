韓國會議長率團出席九三閱兵　李在明另派特使團訪華轉交親筆信

韓聯社8月22日報道，韓國國會議長禹元植將應中國政府邀請，出席下月3日在北京舉行的中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動。中國駐韓大使戴兵對此表示，熱烈歡迎禹元植率團訪華。



中國駐韓大使戴兵日前到訪韓國國會拜會禹元植，轉達了中國政府對他的正式邀請。禹元植是次率領的訪華代表團，將由國會韓中議員聯盟所屬議員等組成，包括執政黨共同民主黨議員朴智元、金太年、朴釘、洪起元，最大在野黨國民力量黨議員金成願，以及祖國革新黨議員金峻亨。

中方曾推動邀請外國元首出席抗戰勝利80周年閲兵，並在此過程中探詢總統李在明的出席意向。但執政陣營方面認為，考慮到韓美同盟等因素，李在明應邀出席該活動不妥。作為國家禮賓序列第二位的國會議長，禹元植或綜合考慮相關情況後決定出席中方活動。

韓國總統李在明將於24日派遣特使團訪華，並向中國國家主席習近平轉達親筆信。(Reuters)

10年前，在中國紀念抗戰暨世界反法西斯勝利70周年閱兵式上，時任韓國總統朴槿惠曾出席儀式，在天安門城樓與俄羅斯總統普京一同觀禮。

另外，總統室發言人姜由楨周五舉行記者會時表示，李在明將於24日派遣特使團訪華，並向中國國家主席習近平轉達親筆信，傳達他關於深化兩國友好關係的意願。有分析指出，在李在明將於下周一訪美舉行韓美首腦會談的情況下，此舉意在凸顯他對韓中關係同樣高度重視。

有分析估計，李在明很有可能在信中邀請習近平訪韓出席亞太經合組織（APEC）慶州峰會。