美國提出「靈活部署」駐韓美軍　李在明：難以接受要求

韓國總統李在明8月24日證實，美方確有提出讓駐韓美軍（USFK）保持「戰略靈活性」的要求。李在明則表示韓方對此難以接受，但稱韓美有必要就駐韓美軍未來戰略轉型展開討論。



韓聯社報道，李在明將於8月25日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行韓美峰會。李在明在此次峰會前向媒體表示，會面計劃討論一系列廣泛議題，其中安全、國防費用分攤、關稅談判預計將成為首要議題。

2025年8月15日，韓國首爾，總統李在明出席慶祝韓國脫離日本殖民統治80週年光復節儀式上發表講話。（Reuters）

特朗普政府一直在推動美韓同盟的「現代化」，並尋求賦予2.85萬駐韓美軍更大的行動彈性。這一進程或會導致韓國國防支出增加，並涉及駐軍調整。

2025年6月13日，韓國總統李在明就着關稅戰影響，在首爾總統府接見商界領袖。（Reuters）

除駐軍問題外，李在明預計，貿易和經濟問題也將成為他與特朗普會談的重點。此次韓美峰會是自雙方達成貿易協議以來的首次會談。美方在協議中將關稅率從25%降至15%，以換取韓國3,500億美元的投資和其他承諾。