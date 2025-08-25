王毅見韓國總統特使朴炳錫　稱雙方應妥善處理敏感問題

韓國總統特使團周日（8月24日）起訪華，在北京與中共中央政治局委員、外交部長王毅舉行會晤，並轉交總統李在明的親筆信，雙方就推動韓中戰略合作夥伴關係等交換意見。



根據中國外交部網站，王毅表示，今天是中韓建交33周年紀念日，兩國關係正處於改善發展的重要時期。中方始終重視中韓關係。韓國新政府就任後，習近平同李在明通電話，就推動中韓戰略合作夥伴關係邁向更高水平達成重要共識，為下步雙邊關係發展指明方向。中韓關係發展歷程證明，睦鄰友好、求同存異、拓展合作是正確的選擇。中方對韓政策保持穩定性和連續性，雙方應恪守建交初心、堅定友好方向、拓展共同利益、改善國民感情、妥處敏感問題，推動中韓關係沿着正確軌道行穩致遠。

王毅表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是朝鮮半島光復80周年。中方將隆重舉行「9·3」紀念活動。在這個重要特殊節點，中方願同所有愛好和平的國家和人民一道，銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來，共同捍衛二戰勝利成果和國際公平正義。中韓還應攜手維護國際自由貿易體系，共同反對貿易保護主義，要踐行多邊主義理念，加強在聯合國等框架內的溝通協調，有效應對地區乃至全球性挑戰。

韓國總統李在明將於24日派遣特使團訪華，並向中國國家主席習近平轉達親筆信。(Reuters)

韓聯社報道，王毅在會談前表示，中方始終高度重視發展中韓關係，願同韓方一道堅守建交初心，持續增進相互理解，深化各領域務實合作，更好造福兩國人民，並在擴大共同利益的基礎上，推動雙邊關係沿著正確軌道長期穩定發展。當前，中韓關係正處於改善發展的關鍵階段，對韓方特使團適時來訪表示歡迎。

朴炳錫：新政府冀推動兩國關係重回「正軌」

朴炳錫表示，韓國新政府高度重視韓中關係，希望借此次訪華共同推動近年受挫的韓中關係重回「正軌」。他表示李在明期待建立切實惠及兩國民眾的戰略合作夥伴關係，並再次邀請習近平主席出席10月在韓國慶州舉行的亞太經合組織（APEC）第32次領導人非正式會議。

雙方在會面時互致問候，王毅高度評價朴炳錫長期以來為中韓關係發展作出積極貢獻，朴炳錫則稱王毅是「老朋友」。