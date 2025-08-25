福島核污水排放滿兩周年　周邊海水迄今未有檢測出異常

日本福島第一核電站核污水排放至24日滿兩周年，據共同社報道，核電站迄今已排放約11萬噸經處理的核污水入海，周邊海水未有檢測出異常數據。



根據日本政府和運營核電站的東京第一電力公司的檢數據，排放開始以來核電站周邊海水樣本中檢測出的放射性物質氚最高錄得每公升61貝克，遠低於東電設定的每升700貝克標準，以及世衛每升1萬貝克的飲用水安全標準。

國際原子能機構（IAEA）至今對排放前核污水進行的13次獨立檢測結果亦顯示，核污水中的氚濃度低於日本政府設定的排放標準。

圖為2024年10月，來自中國、韓國和瑞士的專家在IAEA組織下參加對福島第一核電站附近海域的獨立取樣。（IAEA）

惟據《朝日新聞》報道，由於雨水和地下水持續流入受損的核反應堆建築並產生新的核污水，排放開始至今廠區內儲存的水量僅減少了5.8萬噸，仍有128萬噸核污水留存。目前，核電站每天仍產生約80噸新污染水。

圖為2023年7月21日，東京電力公司（TEPCO）福島第一核電站內用於存放核污水的儲水罐。(Getty)

由於核電站以逾千個大型儲水罐將這些核污水儲存在廠區內，2021年，日本政府以積存的核污水令核電站空間不足、妨礙反應堆報廢作業為由，決定將處理過的核污水排海。東京電力公司於2023年8月啟動排海計劃，計劃於2051年全部排放完畢。

若按當前排放速度，核電站預計需40年才能排空所有儲水罐。但東京電力公司表示，所有受污染水將在2051年退役目標年限前完成處理並排放。