福島核污水排放兩週年　漁民：漁獲價格沒大變化　冀外界有信心

2025年8月24日是日本排放福島核污水兩週年，當地民眾日前舉行示威，要求停止排放；有福島漁民指，漁獲價格沒受事件影響。



TVU福島電視台報道，福島縣磐城市（いわき，Iwaki）沼之內漁港在22日早上進行被稱為「常磐海產」（常磐もの）的左口魚（又稱比目魚）及北寄貝等產品競投，當地漁民協會表示，在排放核污水之前，每公斤漁獲的成交價為1500日圓左右，最近則約1400日圓，形容沒有太大變化。

福島核污水至今已經排放14次，至今排放量為10.187萬噸，預計整個排放過程需時30年。在沼之內漁港從事批發半世紀的商家豬腰洋治表示，他們最初都擔憂排放一事，但兩年過去，大家已經很少在言談間提及核污水之類的用詞。

圖為2024年10月，來自中國、韓國和瑞士的專家在IAEA組織下參加對福島第一核電站附近海域的獨立取樣。（IAEA）

他認為日本政府正妥善管理排放一事，相信之後不會有問題。對於中國早前宣布福島等地未獲解禁進口水產，豬腰洋治相信進口的大門會逐漸打開，業界人士現在只能等待，但覺得日本政府要繼續宣傳當地漁業是安全可靠。

現時福島縣內的漁業正處於全面恢復的過度期，漁民協會仍繼續避免在福島第一核電廠半徑10公里範圍內捕漁。當地沿海的漁獲量只是2011年311大地震前的四分一，作為從事當地魚獲批發的業界人士，豬腰洋治呼籲大家對常磐海產保持信心。

2023年8月31日，日本福島縣，一名顧客正在選購當地捕獲的海鮮。（Reuters）

不過福島市亦有民眾連日舉行集會，要求停止排放計劃。他們批評政府及東京電力公司在未獲相關人士理解下，強行排放核污水；當地亦有民眾以排放程序存在問題為由，入稟法院要求叫停計劃。