李在明訪美遇冷待？ 僅2美官員接機贈紀念幣 韓議員：規格最低
撰文：官祿倡
韓國總統李在明8月24日飛抵美國華盛頓郊外的安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews），開啟上任以來首次訪美日程，預計將與美國總統特朗普（Donald Trump）會晤並商議兩國貿易和防務合作。惟韓媒報道就聚焦美方此次接待規格，稱美方僅派國務院副禮賓長和美軍上校迎接，李在明今次遭冷待。有韓國國會議員更形容此次「最低規格的禮賓待遇」。
李在明與夫人金惠京於當地時間下午2:50抵達安德魯斯聯合基地，獲美國國務院代理禮賓處處長Abby Jones和韓裔美軍上校Joshua Kim迎接，沒有部長級官員到場。歡迎儀式期間，Kim還向李在明贈予一枚聯合基地紀念幣。
最大在野黨國民力量黨議員羅景垣（나경원）與崔寶允（최보윤，音譯）後在社交平台發文，對美方接機團隊的禮待規格表示遺憾。
崔寶允指美方今次對待李在明較此前此前訪美的歷任韓國總統冷淡，「前總統李明博獲美國前總統小布殊（George W. Bush）夫婦親自迎接，前總統朴槿惠受到國務卿級別官員歡迎，前總統文在寅、尹錫悅也均有禮賓長與部長級官員共同出席」。
崔寶允還表示，特朗普早前面見俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）時，親自到場接機，但李在明代表盟友韓國訪美，卻只限於副幕僚長接見。
由於李在明此次訪問並非正式國事訪問，而只是一次「正式工作訪問」，因此包括歡迎儀式在內等禮節有所簡化，但羅景垣就表示，接待的規格仍然與文在寅、盧武铉、李明博和樸槿惠前總統形成鮮明對比，稱他們無論以何種形式訪美，都受到了美方的尊重，並入住美國國賓館布萊爾宮（Blair House）。
