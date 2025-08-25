基孔肯雅熱｜FDA因嚴重副作用暫停疫苗許可　已有4接種者死亡

美國食品和藥物管理局（FDA）因「與疫苗相關的嚴重安全性疑慮」，於8月22日暫時撤回基孔肯雅熱疫苗lxchiq許可，法國生產商Valneva在25日指，新增四宗接種疫苗後出現嚴重副作用個案，包括三宗接種疫苗的年齡介乎70至82歲的長者。



據FDA公告，lxchiq疫苗似乎會導致接種者出現類似基孔肯雅熱症狀的疾病。目前已有一例由該疫苗直接造成的腦炎死亡病例，以及超過20例嚴重不良案例報告。已報告的嚴重不良案例中，有21人住院、3人死亡。

法媒報道，Ixchiq是FDA批准的兩款針對基孔肯雅熱病毒疫苗的其中之一，另一款是Vimkunya。該疫苗早在2023年11月就獲得美國批准，用於幫助那些易感染基孔肯雅熱病毒的18歲以上人士預防疾病。

2021年1月12日，圖為Getty設計圖片，其中可見有人手持注射器和疫苗藥劑樽在一個Valneva標誌前方。（Getty）

FDA公告還指出，該疫苗在獲批後的處方資訊中包含一項警告，指疫苗可能引起類似基孔肯雅熱症狀的嚴重或長期不良反應，並在今年的5月9日告知公眾，60歲以上人士應暫停接種Ixchiq，不過在8月9日解除。

Valneva行政長官Thomas Lingelbach在一份聲明中表示，「在我們確定未來可能採取的措施時，隨著基孔肯雅熱的全球威脅持續升級，Valneva仍全力致力於維持旗下疫苗作為維護全球健康工具的可及性。」

香港衛生署指，基孔肯雅熱是由基孔肯雅病毒引起，是一種經蚊子傳播的傳染病。病人感染後會出現發燒和嚴重關節痛。其他常見症狀包括肌肉疼痛、頭痛、噁心、疲倦和出現紅疹。症狀通常是自限性的，一般持續數天。但有些病人的關節痛可能會持續數月，甚至數年。

2025年8月7日，圖為一名香港工作人員在接獲基孔肯雅熱傳入個案後在住宅區附近噴灑滅蚊藥水。（Reuters）

目前沒有預防基孔肯雅熱的疫苗在本港獲註冊。預防基孔肯雅熱的最佳方法是避免被蚊子叮咬，以及防止蚊子繁殖。

香港食環署提醒市民六點加強個人防蚊措施

．收拾處所，並檢查處所內是否有容器積水；

．清除積水並消除滲漏源頭；

．檢查家居用品（尤其是存放於戶外露天地方的用品），例如垃圾桶、花盆、冷氣機底盤、晾衣架等，避免出現積水；

．最少每星期一次更換花瓶和盆栽墊盤裏的水；

．妥善蓋好所有盛水容器，以防成蚊接觸水面；

．妥善處置能盛水的物品，例如空飯盒和空罐。

