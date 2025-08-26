特朗普社交平台發文　即時解僱聯儲局理事庫克

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月25日在其社交平台表示，將即時解除聯儲局理事庫克（Lisa Cook）的職務。特朗普指，有充分理由相信庫克在一份或多份抵押貸款協議中做出「虛假陳述」（false statements）。



據美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）報道，按照慣例，美國總統只能「因故」（for cause）罷免聯儲局官員，這在歷史上被理解為瀆職或疏忽職守。

特朗普25日（週一）在其社交平台Truth Social分享了解雇聯儲局理事庫克的信件，他指控庫克在申請房屋抵押貸款時作出虛假陳述。

特朗普宣布解僱聯儲局理事庫克的信件：

特朗普在信中指：「鑑於你在金融問題上作出欺騙性且可能構成犯罪的行為，（美國人民）不能，我也無法相信你的誠信。」報道指庫克是首位擔任聯儲局理事的非裔美國女性。

特朗普對庫克作出嚴厲的指控：「至少，你的行為顯示你在金融交易中存在嚴重疏忽，這令人質疑你作為金融監管者的能力和可信度。」

報道指，特朗普解僱庫克的決定可能會在聯邦法院，甚至最終在最高法院遭到挑戰。

報道又提到，按照1913年通過的《聯邦儲備法》（Federal Reserve Act）規定，國會限制了總統單方面解僱聯儲局理事的權力，總統只能「因故」才能解僱理事。

2025年8月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在其社交平台表示，將即時解除聯儲局理事庫克（Lisa Cook，右）的職務。特朗普指，有充分理由相信庫克在一份或多份抵押貸款協議中做出「虛假陳述」。（Reuters）

雖然法律沒有明確定義何謂「因故」，但歷史上它一直被理解為瀆職或疏忽職守。

特朗普政府聲稱，庫克涉嫌同時將兩處不同的房產列為其主要住所，從而犯下抵押貸款詐欺罪。庫克於2022年獲得前總統拜登（Joe Biden）的提名出任聯儲局理事，她的任期原定去到2038年。