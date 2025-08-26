特朗普：普京與澤連斯基如不會面　可能會面臨後果

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 8月25日再度談及俄烏議題，稱俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）應該會面，但不知道會否成事，指如果兩人不見面，可能會面臨後果。「我們會看看接下來一兩周會發生什麽，到時候我會介入。」



圖為2025年8月25日，美國總統特朗普（Donald Trump）簽署行政令時發表講話。（Reuters）

特朗普表示，將由烏克蘭和俄羅斯決定會晤時間，他將在普京與澤連斯基會晤後促成協議。他又稱，如果普京與澤連斯基希望他出席，他就會去。但他直言，普京不願與澤連斯基會面，因為他不喜歡澤連斯基。

特朗普同日表示，他希望烏克蘭戰爭結束，美國將不再向烏克蘭投入任何資金。目前尚未討論烏克蘭安全承諾的具體內容，但重申美國將參與支持安全保障，其中歐洲將負責提供重要安保。

他又稱，與普京每一次對話都是一次「好對話」，透露本月在阿拉斯加曾與普京討論了導彈和核問題。