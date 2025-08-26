澳洲宣布驅逐伊朗大使　稱德黑蘭在當地策劃至少2宗反猶太襲擊

澳洲政府8月26日表示，將驅逐伊朗駐澳洲大使。澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）指責伊朗在澳洲兩大城市悉尼和墨爾本策劃了「反猶太襲擊」，並將立法把伊朗伊斯蘭革命衛隊列為恐怖組織。



澳洲廣播公司（ABC）報道，阿爾巴尼斯表示，澳洲安全情報局（ASIO）指出伊朗至少在澳洲策劃了兩次襲擊，包括去年10月悉尼餐廳Lewis Continental Kitchen遭襲擊，和去年12月墨爾本一間猶太教堂遭縱火。他指出伊朗可能策劃了更多襲擊事件。

2025年8月26日，澳洲堪培拉，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在國會大樓舉行的記者會上向媒體發表演說。（Reuters）

阿爾巴尼斯說：「這些是外國勢力在澳洲領土上策劃的極其危險的侵略行為，企圖破壞社會凝聚力，在我們的社區挑起分裂和對立。」

他表示，已暫停伊朗駐澳洲使館的運作，並通知伊朗大使將把他驅逐的消息，所有外交人員已安全轉移到第三國。堪培拉還將把伊朗伊斯蘭革命衛隊列為恐怖組織。

ASIO局長伯吉斯（Mike Burgess）表示，伊朗駐澳洲外交官沒有直接參與襲擊，而是由伊斯蘭革命衛隊通過一些「中間人」直接指揮的。

2025年8月26日，澳洲安全情報局（ASIO）局長伯吉斯（Mike Burgess）在澳洲堪培拉國會大樓舉行的記者會上向媒體發表演說。（Reuters）

▼以色列歡迎澳洲政府做法

以色列駐澳洲大使館在社交平台X（舊稱Twitter）上發表聲明稱， 「伊朗政權不僅對猶太人或以色列構成威脅，還危及包括澳洲在內的整個自由世界。」