美國制裁3間本港公司在內逾20個實體及船隻 指其為伊朗運送石油
撰文：羅保熙
出版：更新：
美國財政部網站8月21日的消息稱，特朗普（Donald Trump）政府周四對伊朗實施新一輪制裁，針對位於香港、中國內地、阿聯酋和馬紹爾群島等 13 家實體以及 8 艘船，指他們為伊朗運送石油。
聲明指，兩間總部位於香港的公司，旗下兩艘懸掛巴拿馬國旗的油輪，最早從2022年7月起，將伊朗逾百萬桶石油運往中國；而另一間總部設在香港的公司，旗下一艘懸掛特區區旗的油輪，自去年底協助運送近1000萬桶伊朗石油過境。
據美國國務院和財政部在一份聯合聲明中指出，這些公司在過去幾年中，涉嫌通過不同的方式幫助伊朗逃避國際制裁，將石油輸送至多個目的地，其中包括中國。
美國國務院消息指，青島港海業董家口油品有限公司（Qingdao Port Haiye Dongjiakou Oil Products Co., Ltd）和洋山申港國際石油儲運有限公司（Yangshan Shengang International Petroleum Storage and Transportation Co., Ltd.）是此次制裁的核心對象。其中前者自2024年12月以來，已進口了至少6,500萬桶來自伊朗的原油，並使用包括被美方制裁油輪在內的「影子艦隊」進行運輸。
美國財長貝森特（Scott Bessent）表示，在總統特朗普領導下，財政部決心追究所有試圖援助伊朗政權，並威脅全球安全人士的責任。所有被制裁的公司在美國的資產均被凍結，並禁止美國公民或在美國境內，與有關公司進行交易。
