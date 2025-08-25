哈梅內伊：伊朗絕不會因核問題向美國低頭 雙方目前衝突無法解決
撰文：張涵語
伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）8月24日表示，美國和伊朗之間目前關於伊朗核武的問題「無法解決」，並強調伊朗絕不會因核僵局而向美國低頭。
《紐約郵報》（New York Post）報道，哈梅內伊透過國家媒體發表公開聲明稱，「他們希望伊朗聽命於美國。伊朗人民將竭盡全力對抗那些抱有這種錯誤期望的人。」
哈梅內伊也為伊朗各地乃至議會內部的反美口號辯護。「那些要求我們不要發出反美口號、與美國進行直接談判的人，只看到了表象。這個（美伊）問題是無法解決的。」
今年6月，美國和以色列對伊朗核設施發動聯合空襲，導致雙方直接外交關係破裂。伊朗長期以來一直否認對核問題的指控，並退出與美國的核不擴散談判，亦將聯合國核監督組織國際原子能機構（IAEA）驅逐出伊朗。
儘管哈梅內伊誓言要繼續對抗西方，但據稱，伊朗願意與英國討論核不擴散問題，以避免受到聯合國的制裁。英國、法國和德國此前均警告稱，除非伊朗重啟與國際原子能機構（IAEA）接觸，否則他們計劃在8月底前，透過聯合國恢復對伊朗的嚴厲制裁。
