日媒指日本籲多國不參加中國閱兵　北京：提嚴肅交涉　促日方澄清

北京9月3日將舉行中國抗日戰爭勝利80周年紀念活動及閱兵儀式，據日媒共同社指，日本政府通過外交渠道，呼籲歐洲及亞洲各國不要參加紀念活動及閱兵式。中國外交部發言人郭嘉昆8月26日在例行記者會上表示，中方注意到相關消息，已向日方提出嚴肅交涉，要求日方澄清。



郭嘉昆表示，中國政府隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，是為了銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。任何正直坦蕩面對歷史、切實汲取歷史教訓、真正致力於和平發展的國家，都不會對此心懷疑慮甚至提出異議。

九三閱兵訓練現場。（中國軍號）

郭嘉昆亦稱，正確認識和對待歷史，是日本戰後重返國際社會的重要前提，是日本同周邊國家發展關係的政治基礎，更是檢驗日本能否恪守和平發展承諾的一杆標尺。

他稱日本如果真心要想翻過歷史問題這一頁，就應該以誠實態度正視和反省侵略歷史，同軍國主義徹底切割，堅持走和平發展道路，切實尊重中國等受害國人民的感情，這樣才能取信於亞洲鄰國和國際社會。