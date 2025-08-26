便利旅客　日本推動「二合一」入境審查　福岡機場料今年內使用

日媒8月25日報道，日本政府為了簡化旅客入境手續，正在擴大可同時辦理入境和海關「二合一」檢查的機場範圍，預計今年內在福岡機場投入使用。該系統目前已在成田機場使用，日方計劃把適用範圍擴大到所有航站樓。



《日本經濟新聞》報道，這項程序將通過名為「公共資訊亭」（共同キオスク）的設備讀取旅客入境信息，例如對比護照相片和本人面部識別，以及指紋掃描等。目前羽田機場、關西機場和成田機場等空港已在部份航站樓安裝該設備。

可以簡化入境管理措施的「公共資訊站」（共同キオスク）。（日本法務省出入國在留管理廳網站）

福岡機場去年接待國際航線旅客達到850萬人次，創下新高。為了簡化外國旅客入境手續、縮短停留時間，福岡機場將增設數十台「公共資訊站」。

成田機場第3航站樓已採用上述設備，預計未來擴大使用到第1與第2航站樓。

通過「公共資訊站」（共同キオスク）簡化入境管理措施，為外國遊客提供便利。（日本法務省出入國在留管理廳網站）

根據日本法律規定，外國旅客在入境之前，需要接受入境審查和海關審查，兩項程序都需要提供護照和申報信息。如果可以整合兩道程序，就能通過自動閘門、一次性完成入境手續。