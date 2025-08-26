泰國布吉島現有毒海洋生物「藍龍」　政府部門警告遊客切勿觸碰

泰國布吉島（Phuket，又譯普吉島）海灘近期雨後出現俗稱為「藍龍」（blue dragon）的海洋生物，泰國疾病管制部與海洋與海岸資源部緊急發布警告，呼籲遊客切勿觸碰。



「藍龍」的正式名稱為Glaucus atlanticus，據天空新聞指，牠們是一種海蛞蝓，又即裸鰓類生物，以致命的僧帽水母和其他有毒生物為食物。

報道指，這種搶眼的藍色生物會吸收食物中的刺細胞，將其濃縮儲存，使其有強力的刺痛力。遭藍龍刺傷的典型症狀包括噁心、疼痛、嘔吐，甚至急性的過敏接觸性皮膚炎。

此前，「藍龍」曾出現在西班牙南部的Costa Blanca海岸，當地政府亦臨時關閉全長7英里（約11.26公里）的水域，關閉多個海灘，禁止民眾進入，並呼籲民眾別觸碰這種生物，以免危險。

泰國相關機構稱，若被藍龍刺傷，建議不要用水或酒精處理傷口，如果刺痛症狀持續，應立即就醫。