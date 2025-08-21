適逢39歲生日　佩通坦前往泰國憲法院就涉違憲出席調查聽證會

為泰黨黨魁、被停職的泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）周四（21日）上午抵達泰國憲法法院，準備就其與柬埔寨參議院主席洪森通話錄音事件接受質詢，這天正值佩通坦39歲生日。



周四聽證會結束後，憲法法院下周五（29日）上午進行合議與投票，並在當天下午3時宣布佩通坦是否存在違憲行為。

泰國憲法法院對於該事件的判決，將直接決定佩通坦能否恢復行使總理職權，如果判決佩通坦被正式解職，泰國政府將面臨重組或觸發提前大選。因涉及國家安全等問題，此次審理過程不對外公開。

報道指，法庭上的攻防圍繞幾項指控展開，包括她稱泰國軍方高層為「對手」是否失職、是否賣國和暴露國家機密。

在一次和洪森的通話中，佩通坦稱呼洪森為「叔叔」，請求洪森協助自己解決兩國的邊境問題，甚至批評一名泰國陸軍前線指揮官為「瘋子」、加劇緊張局勢，在泰國內引發爭議。

柬埔寨方面6月18日流出一段佩通坦和洪森的通話錄音。洪森說「為了防止誤解和誤讀、也是為了透明，按照習慣進行錄音」並分享給約80人，包括柬執政黨以及參議院、國會、外交事務、教育、邊境事務、軍隊等各部門的高層，其中「可能有人不喜歡泰國總理，所以放出錄音」。

錄音很快傳至泰國。佩通坦就錄音事件作出道歉，稱通話屬於私人性質，旨在緩解邊境局勢，沒有想到被錄音。

隨後，泰國36名參議員提請憲法法院調查佩通坦是否違反憲法與政治道德標準。憲法法院7月1日宣布，受理有關調查總理佩通坦是否存在違憲行為的請願書，並暫停佩通坦行使總理職權。7月3日，佩通坦宣誓就任文化部長。

新華社引述分析人士指出，此次憲法法院的判決將影響未來泰國政局的走向，若判決佩通坦無罪，她將恢復總理職權，這將促進為泰黨及政府穩定；若佩通坦被正式解職，則將面臨政府重組或觸發提前大選。