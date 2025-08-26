不滿議員薪酬福利過高　印尼民眾圖闖國會大廈　警施放催淚彈驅散

印尼爆發示威，示威者抗議議員的薪酬和福利過高，數百人試圖闖入印尼國會大廈，遭警方施放催淚彈和水槍驅散。



路透社報道，組織此次抗議活動團體之一的日惹省學生組織Gejayan Memanggil發聲明說，示威者星期一（8月25日）在首都雅加達國會大廈周圍的街道上遊行，要求議員減薪。

印尼8月25日爆發示威，要求議員減薪，有抗議者在國會附近投擲催淚彈（Reuters）

示威者也抗議政府內部所謂的「腐敗精英」，以及有利於企業集團和軍隊的政策，這顯然是指在印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）的領導下，軍隊在民眾生活中日益增強的作用。

一些身著深色衣服的示威者向防暴警察投擲石塊和燃放煙花。至少有一輛電單車被示威者點燃，但官員並未提供具體的損失、人員傷亡或逮捕情況。

印尼8月25日爆發示威，要求議員減薪，民眾圖闖國會大廈，警方大舉戒備（Reuters）

電視畫面顯示，一些人舉著日本漫畫《海賊王》中的旗幟，這已成為印尼抗議政府政策的象徵。

雅加達警方發言人說，當局已部署1250名警力維持大樓周圍的安全。

有媒體早前揭露，印尼580名議員自去年9月起，每月領取5000萬印尼盾、相等於將近2.8萬港元的住房津貼，而且月薪高達1億印尼盾（4.77萬港元）。雖然印尼是東南亞最大的經濟體，但這一薪酬遠高於印尼民眾平均310萬印尼盾（1481港元）的收入。

