不滿政府　印尼民眾掛《海賊王》旗幟抗議　議員：或構成叛國

印尼8月17日將迎來國慶日，總統普拉博沃（Prabowo Subianto）7月底呼籲國民在節日前懸掛紅白相間的國旗。但印尼民眾近日卻紛紛掛起日本動漫《ONE PIECE》（海賊王）中主角團的海盜旗，作為象徵回應普拉博沃政府日益集權的行為。英媒引述一名印尼議員認為，民眾這種做法可能構成叛國行為。



▼印尼多地掛起海賊王旗幟

+ 2

這面「草帽海賊旗」屬於《海賊王》主角路飛（Monkey D. Luffy）領導的海賊團。他們的使命是挑戰世界政府的殘酷統治、為自由而戰。網上影片顯示，印尼許多民眾在汽車上、家門口、田野間甚至山頂上掛起這面旗幟。

英國廣播公司（BBC）引述普拉博沃7月底的講話：「無論你們在哪，都請舉起紅白相間的國旗。紅色代表我們為獨立而流的鮮血，白色代表我們純潔的靈魂。」

報道指出，民眾不舉國旗、反而掛海賊旗是為了和政府唱反調。印尼巴布亞省查亞普拉市（Jayapura, Papua）居民Ali Maulana表示：「海賊旗象徵着我們熱愛這個國家，但並不完全贊同其政策。」

2025年1月27日，印尼總統普拉博沃在馬來西亞吉隆坡舉行的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

印尼國會下議院副議長蘇夫米（Sufmi Dasco Ahmad）被廣泛視為普拉博沃的得力助手。BBC引述上他週批評，稱懸掛海賊旗的行為是「分裂國家的有組織企圖」：「我們必須共同抵制這種行為。」

另一名中右翼「專業集團黨」（Golkar Party）議員Firman Soebagyo更認為，展示這些旗幟甚至可能構成叛國罪。

印尼國務秘書Prasetyo Hadi周二表示，普拉博沃本人「不反對」懸掛海賊旗，認為這是一種「創造性表達」的形式。

2024年10月21日，印尼雅加達，圖為新任總統普拉博沃在就職儀式上發表講話。（Reuters）

他的辦公室在一份聲明中表示：「然而，它不應該被用來挑戰或貶低紅白旗的意義。兩者不應並列放置，以免引起比較或衝突。」