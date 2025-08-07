不滿政府 印尼民眾掛《海賊王》旗幟抗議 議員：或構成叛國
撰文：莊勁菲
出版：更新：
印尼8月17日將迎來國慶日，總統普拉博沃（Prabowo Subianto）7月底呼籲國民在節日前懸掛紅白相間的國旗。但印尼民眾近日卻紛紛掛起日本動漫《ONE PIECE》（海賊王）中主角團的海盜旗，作為象徵回應普拉博沃政府日益集權的行為。英媒引述一名印尼議員認為，民眾這種做法可能構成叛國行為。
▼印尼多地掛起海賊王旗幟
這面「草帽海賊旗」屬於《海賊王》主角路飛（Monkey D. Luffy）領導的海賊團。他們的使命是挑戰世界政府的殘酷統治、為自由而戰。網上影片顯示，印尼許多民眾在汽車上、家門口、田野間甚至山頂上掛起這面旗幟。
英國廣播公司（BBC）引述普拉博沃7月底的講話：「無論你們在哪，都請舉起紅白相間的國旗。紅色代表我們為獨立而流的鮮血，白色代表我們純潔的靈魂。」
報道指出，民眾不舉國旗、反而掛海賊旗是為了和政府唱反調。印尼巴布亞省查亞普拉市（Jayapura, Papua）居民Ali Maulana表示：「海賊旗象徵着我們熱愛這個國家，但並不完全贊同其政策。」
印尼國會下議院副議長蘇夫米（Sufmi Dasco Ahmad）被廣泛視為普拉博沃的得力助手。BBC引述上他週批評，稱懸掛海賊旗的行為是「分裂國家的有組織企圖」：「我們必須共同抵制這種行為。」
另一名中右翼「專業集團黨」（Golkar Party）議員Firman Soebagyo更認為，展示這些旗幟甚至可能構成叛國罪。
印尼國務秘書Prasetyo Hadi周二表示，普拉博沃本人「不反對」懸掛海賊旗，認為這是一種「創造性表達」的形式。
他的辦公室在一份聲明中表示：「然而，它不應該被用來挑戰或貶低紅白旗的意義。兩者不應並列放置，以免引起比較或衝突。」
