東京連續9日達35度以上 5至7月近6萬人中暑送醫
撰文：蕭通
出版：更新：
日本8月26日廣泛地區氣溫升高，東京都中心地區測得35.1度，是今年第22個最高氣溫達到35度以上的「酷暑日」。自本月18日起，東京已連續9天出現酷暑日，已追平2022年的最長紀錄。與此同時，據日本總務省消防廳26日更新的數據，今年5月至7月，日本全國因中暑被送醫人數達到5.9萬人，其中75人死亡。
日本總務省消防廳的數據顯示，今年以來的中暑人數，是日本自2015年有可比數據以來的第二多。從中暑者年齡來看，65歲以上的老年人占總數的一半以上。從地域分布情況看，東京都中暑人數最多，其次是大阪府和愛知縣。北海道7月因中暑送醫的人數達到去年的兩倍多。
日本氣象廳數據顯示，今年夏季，特別是7月下旬至8月上旬，日本多地的歷史同期最高溫度紀錄頻頻被刷新。總務省消防廳表示，預計未來一段時間日本全國仍將持續高溫炎熱，希望民眾切實做好防暑措施，謹防中暑。
