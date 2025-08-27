華府擬允60萬中國學生赴美留學　特朗普：否則美國大學將「玩完」

美國國務院此前宣布將撤銷中國留學生簽證，並強化相關審查程序。不過美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）最近在相關議題上態度軟化，於25日表示美國將允許60萬名中國學生赴美留學。他翌日重申這一立場，並強調如果他們不來，美國的大學體系很快就會萬劫不復。



美媒報道，特朗普25日在白宮與韓國總統李在明會晤時被問到中美關係問題，前者表示美方將容許多達60萬名中國學生赴美留學。

2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

特朗普26日在內閣會議再次被問到類似問題，他強調中美相處得很好，自己與中國國家主席習近平也相處得很好，並且認為「中國學生不能赴美」這一立場是對中方的侮辱。

他強調：「我喜歡他們（中國）的學生來這裏，也喜歡其他國家的學生來這裹。你知道如果他們不來會發生甚麼事嗎？我們的大學體系很快就會萬劫不復（Our college system would go to hell very quickly）。」

2025年8月22日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室宣布2026年世界盃舉辦地時，頭上戴有「特朗普說的都是對的」（Trump was right about everything）字樣的紅色帽子。（Reuters）

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今年5月曾表示，將開始註銷中國留學生的簽證，其中包括與中國共產黨有關或就讀於關鍵領域的留學生，還有加強審查來自中國內地及香港的簽證申請。