李在明提三階段「無核化」　朝中社：極其荒唐妄想　永不放棄核武

朝鮮國營傳媒朝中社周三（27日）評論文章表示，韓國總統李在明訪問美國期間談及的無核化言論，是錯誤的期待及極其荒唐的妄想，強調朝鮮永遠不會放棄核武。



該評論文章稱，韓國本來就是朝鮮的敵對國家，雖然韓國政權交替十多次，但只有反朝基調絲毫沒有改變。

文章又指，李在明剛上台時裝出一副有意恢復「朝韓關係」的樣子，但很快便暴露出對抗的嘴臉。

文章強調，除非這個世界和朝鮮半島的政治軍事環境發生變化，否則朝鮮對於核的立場絕對不變，若李在明仍對「無核化」寄予錯誤的期待，這是極其荒唐的妄想，不僅對韓國不利，對任何人也都有害無益。

韓國總統室上周四公布總統李在明接受日媒專訪的內容摘要，當中談及朝鮮半島無核化問題，這是李在明首次提出「無核化三階段方案」。

2025年7月3日，韓國首爾，韓國總統李在明在青瓦台迎賓館舉行上任30日記者會。（Reuters）

李在明接受《讀賣新聞》採訪時的內容周四被韓國總統室公開。根據摘要，李在明就朝鮮核問題稱：「第一階段是凍結核武器和導彈，第二階段是縮小，第三階段是無核化。」

他表示，韓國政府的政策方向是朝鮮半島無核化，「韓國政府將在與美國保持緊密合作的情況下，通過積極的韓朝對話，創造凍結、縮小、廢棄核武器的條件」。