美國小額包裹關稅豁免期限將至 萬國郵政聯盟：25國暫停對美出貨
撰文：洪怡霖
出版：更新：
聯合國專責郵政事務的機構萬國郵政聯盟（Universal Postal Union）周二（26日）表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府宣布終止全球小額包裹關稅豁免的規定後，該機構屬下25個成員國已暫停向美國發貨。
萬國郵政聯盟並未透露具體國家名稱。不過法國、英國、德國、意大利、印度、澳洲和日本等國家已暫停向美國發送包裹。
美國白宮上月底發聲明稱，特朗普已簽署一項行政命令，全面暫停對低價值貨物的「小額豁免」（De minimis），被指將衝擊跨境電商與低價商品直郵模式。
白宮聲明指，自8月29日起，通過「國際郵政系統」以外方式寄送、價值在800美元或以下，且原本符合「小額豁免」的進口貨物，將被徵收所有適用關稅。對於通過國際郵政系統運送的貨物，包裹將根據從價稅或從量稅徵收關稅。
