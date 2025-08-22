美國8.29終止全球小額包裹關稅豁免　各國郵政陸續停對美寄送包裹

由於美國針對全球小額包裹的關稅豁免即將於8月29日到期，世界各國的郵政服務陸續暫停向美國寄遞包裹，為全球運輸業帶來混亂。



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上月30日簽署行政命令，小額包裹關稅豁免待遇將自29日起終止，此前豁免適用於美國海關和邊境保護局（CBP）每日處理的400萬個包裹。

2025年6月18日，一輛美國郵政服務（USPS）的車輛在華盛頓特區的街道行駛。（Getty）

作為回應，愈來愈多的國家郵政服務計劃最早於本週起暫停對美國的郵政服務，理由是美方尚未明確說明如何徵收關稅以及如何提交所需數據。

彭博社22日報道，捷克郵政已從21日開始暫停美國貨物運輸，直至另行通知；奧地利郵政也將自25日起不再接收發往美國的包裹，理由是美國海關規則發生變化；比利時媒體Het Laatste Nieuws則指，比利時郵政也從22日起暫時停止向美國發送包裹。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、美國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

一旦豁免待遇終止，通過郵寄方式輸入美國的商品將按照特朗普所設定的原產國關稅稅率徵稅。作為替代方案，通過國際郵政寄送的包裹也可以按每件80至200美元（約625至1560港元）徵收臨時固定費用，但僅限於未來六個月。