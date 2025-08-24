美國小額包裹關稅豁免期限將至　歐洲多國郵政暫停向美國寄送包裹

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前宣布將自8月29日起暫停對價值 800美元及以下的進口包裹提供免稅待遇，但價值不超過100美元的信件、文件與禮品不在限制之列。隨着日期將近，歐洲與印度等國家的郵政陸續暫停向美國寄送包裹。



美媒報道，德國、丹麥、瑞典和義大利的郵政機構周六宣布將即刻暫停向美國運送包裹，也不再受理寄往美國的包裹與郵件的申請，法國與奧地利的郵政機構預料在25日開始暫停，英國皇家郵政（Royal Mail）則指將在26日實行。彭博社早前報道則指，捷克與比利時的郵政機構也分別在21日和22日停止向美國寄送包裹。印度通訊部周六發布公告，表示從25日起將暫停向美國寄送包裹。

報道指，不少歐洲郵政機構表示，暫停向美國寄送包裹業務的原因在於無法保證那些臨期寄出貨物能在29日前進入美國，而新規涵蓋的貨物類型尚不明確，並且處理這些貨物因新規定帶來的影響的時間不足。

2025年7月24日，英國Leominster，圖為一個郵政機構所設立的快遞櫃，幫助人們自行提取包裹。（Getty）

歐盟成員國與美國達成加徵15%關稅的貿易協議，英國則與美國達成10%關稅的協議。一旦豁免待遇終止，通過郵寄方式輸入美國的商品將按照特朗普所設定的原產國關稅稅率來徵稅。作為替代方案，通過國際郵政寄送的包裹也可以按每件80至200美元（約625至1560港元）徵收臨時固定費用，但僅限於未來六個月。

報道引述美國海關數據，指2024年共有13.6億個包裹根據這項豁免協議寄往美國，總計價值高達646億美元。