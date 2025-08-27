泰國千元蒸蟹外賣送錯地點　華男吃免費晚餐後遭鄰居痛毆｜有片

泰國春武里府8月22日發生一宗暴力襲擊事件，一名在泰定居的34歲柬埔寨籍華人男子，因吃下由鄰居預訂、但錯誤送到自己家的蒸螃蟹外賣，遭鄰居痛毆，閉路電視錄下事發一刻。泰媒指，施襲者為數名華人男子及為他們工作的一名泰國男子，警方接報到場調查，截至目前一人自首，其餘疑犯仍在逃。



閉路電視錄下毆打場面（影片截圖）

綜合泰媒報道，事發當晚7時30分左右，根據閉路電視畫面，當時有2人在車庫附近遭到毆打，其中一人還遭膠凳猛砸，另一人則在受拳頭毆打後逃離。至少有2人用暴力襲擊受害者，並在施暴後逃離現場。

一名泰國人Wanchai周一向警方自首，承認參與施暴，他聲稱事件起因源於一單送錯的價值4000泰銖（約958港元）的蒸螃蟹外賣，指當時自己華人僱主的母親下單訂餐，聯絡外賣員後才發現外賣送錯到鄰居Mar Tu家中，據他指，僱主母親上門希望取回外賣，但遭無禮對待，Mar Tu企硬稱「我全吃了，有什麼問題？」僱主母親隨後致電兒子。

Wanchai稱，僱主帶領其他數名華人與Mar Tu交涉，他們也遭到不尊重對待，最終因口角激化事件，繼而對Mar Tu大打出手。

閉路電視錄下衝突場面（影片截圖）

Mar Tu指自己家的泰國籍園丁在保護自己時受傷，並擔心施暴的鄰居日後會尋仇。