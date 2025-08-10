中國女子疑觀夜景　半夜爬東京大學煙囪墮斃　同行友人證詞惹人疑

日本東京大學8月5日晚間發生一宗離奇墜樓事件。



一名30多歲的中國籍女子，在友人陪同下登上校內工學部7層樓高的建築屋頂後，竟自己攀爬約30米高的煙囪，接着竟離奇消失，最終被發現倒臥在煙囪底部的地下1樓，送醫搶救約1小時後仍宣告不治。

一名中國籍女子在日本東京大學一棟七層高建築的屋頂攀爬約30米高的煙囪，最終墮落至地下1樓送院不治。（YouTube@FNNプライムオンライン）

點圖放大看當地報道：

+ 4

綜合日媒報道，事發時間約為晚間10點，女子當時與一名就讀東京大學的朋友一同前往工學部建築物屋頂，疑似為欣賞夜景。沒想到女子突然爬上突出的高大煙囪，隨即失蹤。友人驚慌報警稱，朋友爬上煙囪後就突然消失了。

警方趕抵現場後，在地下1樓的煙囪內部找到女子，估計她疑似自頂部直墜至底部，造成重傷昏迷。雖立即送往醫院搶救，仍於約1小時後不治身亡。

據了解，事發地點位於工學部內較老舊的建築群，建於1960年代，而女子所攀爬的煙囪從建築屋頂延伸至地下1樓，目前並未對外開放。

此事在中國社群媒體引發熱議，不少網友質疑案情不單純，懷疑同行友人的說法；也有自稱認識死者的網友表示，她性格樸素真誠，獨自在日本生活，並非為了拍攝影片或博取關注而冒險攀爬煙囪。

警方目前正調查死者完整身份背景與事發經過。

【延伸閱讀】日本搭電車「1動作」竟遭大媽當場打罵兼拍照：惡劣的中國人！（點圖放大閱讀）：

+ 34

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】