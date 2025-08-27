美國明尼蘇達州天主教學校爆槍擊案　2兒童死17人傷　槍手自殺亡

美國明尼蘇達州（Minnesota）一間天主教學校8月27日發生槍擊案，當地州長沃爾茲（Tim Walz）之後指槍手已被「控制」。警方事後確定有2名分別為8歲及10歲兒童死亡，另有17人受傷，其中14人是兒童，而2名受傷兒童情況危殆。約20歲的槍手在犯案後自殺身亡，警方正調查其作案動機。



路透社及美媒指，涉事學校位於明尼蘇達州的最大城市明尼阿波利斯（Minneapolis），而槍擊事件發生於校內的教堂，該教堂名為Annunciation Church。

明尼阿波利斯警察局長事後在記者會稱，槍手當時身穿黑色服裝，攜有步槍、霰彈槍和手槍，並一度以步槍射穿教堂的窗戶對人群掃射，而兒童們當時正參加晨間彌撒。

聯邦調查局（FBI）副局長此前表示，特工已在事發後趕赴現場，在有最新消息時，會再對外提供更多更新。

對此，沃爾茲表示，學生們的開學週被這一可怕的暴力事件破壞了，自己將會為兒童和老師們祈禱。

2025年8月27日，美國明尼蘇達州一間天主教學校發生槍擊案，家長們正在等待孩子情況的消息（Getty）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）則表示，他已聽取槍擊案的簡報，白宮將繼續關注現場情況。