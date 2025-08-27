澳洲偏僻小鎮罕爆槍擊案　2警員遭伏擊亡　槍手為極端反政府分子

澳洲維多利亞州一個僅有1000人口的偏僻小鎮有警員遭到槍擊，兩死一傷，全副武裝的槍手仍然在逃。當地警方相信槍手是「主權公民」（sovereign citizen），持極端反政府立場，認為自己不受法律約束，近年在當地越來越盛行。總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）稱，要對「主權公民」保持高度警惕。



事發於當地8月26日上午，10名警員到墨爾本東北約300公里外Porepunkah的一處住所執行搜查令時遭到槍擊，兩名分別59和35歲的警員遭槍擊身亡，另有一名警員腿部中槍受傷，由直升機送院，情況穩定。

當地已關閉其所有設施，包括圖書館和資訊中心。附近小學上午被緊急封鎖數個小時，直到下午才允許由家長將孩子帶回家，但住處稍遠的學生仍須留在學校。此外，當地議會、機場等也緊急關閉。

警方表示，周二在執行一項因性侵指控而發出的逮捕令時遭到槍手伏擊，並警告槍手「持有大量武器，非常危險」，已出動數十名警力追緝，呼籲當地民眾待在家中。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）稱，要對「主權公民」保持高度警惕。（Reuters）

綜合外媒報道，槍手為56歲的Dezi Freeman，數年前曾接受傳媒訪問，談及社區糾紛。另據警方資料，槍手有妻子及2個孩子，但現象跡象未顯示妻兒跟着逃亡。

總理阿爾巴尼斯對槍擊案疑涉「主權公民」表示擔憂，「這是個很實在的擔憂，澳洲安全情報組織已警告過，這個威脅十分實在，我們需要非常警惕。」

槍擊案在澳洲並不常見，2022年在昆士蘭就有兩名警員遭極端分子槍殺，槍手和警方對峙多個小時後才被警方擊斃。