印度遭美國徵50%關稅　白宮貿易顧問：停買俄石油即可獲25%減免

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府對印度加徵的50%高額關稅於8月27日正式生效，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）同日受訪時稱，如果印度停止購買俄羅斯石油，即可獲25%的關稅減免。



納瓦羅27日接受彭博社訪問時被問到美方目前是否仍與印度進行貿易磋商， 他未有正面回答，僅表示：「如果印度停止購買俄羅斯石油並停止為其戰爭機器提供供給，它明天就能輕鬆獲得25%的（關稅）減免。」

2025年8月21日，美國華盛頓特區，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在白宮西翼附近向記者發表講話。（Reuters）

納瓦羅指出，印度以折扣價購買俄羅斯原油，然後印度煉油廠又與俄羅斯煉油廠合作，把原油轉化為高價值的出口賣給世界各國，俄方其後再用相關收益來資助其在俄烏戰爭的行動；對此，歐洲國家及烏克蘭當然會要求美國付出成本出手援助。

他認為，上述情況再加上印度自身的高額關稅，最終受損的將會是美國消費者、企業以及工人。

這張拍攝於2025年8月27日的設計圖片中，可以看到印度國旗、美國總統特朗普（Donald Trump）的3D列印微模型以及「50%關稅」的字眼。（Reuters）

納瓦羅其後更將戰爭持續的責任歸咎於印度總理莫迪（Narendra Modi），將俄烏戰爭形容為「莫迪的戰爭」。他最後強調，只要印度、中國等國停買俄羅斯石油，戰爭的結束只是時間問題，呼籲印方站在「民主陣營」的一方。

特朗普8月初簽令，對來自印度的商品額外加徵25%關稅，以回應印度繼續購買俄羅斯石油，他其後再宣布對印度再加徵25%關稅，作為對其購買俄羅斯石油的懲罰，意味美國對印度的關稅稅率將升至50%。