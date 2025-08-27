雪上加霜？印度鑽石業出口跌至20年新低　今因美國50%關稅再重創

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對印度加徵的50%高額關稅今天（8月27日）開始實施。這對出口本就因中國需求疲軟而跌至20年新低的印度鑽石業來說，變得雪上加霜。



位於印度孟買北部的蘇拉特市（Surat）是印度的「鑽石之都」，當地的蘇拉特鑽石交易所（Surat Diamond Bourse）面積規模超越美國五角大樓、達670萬平方呎，曾被總理莫迪（Narendra Modi）盛讚為「新印度實力象徵」。

圖為位於印度孟買北部蘇拉特市（Surat）的鑽石加工場，攝於2025年8月14日（Reuters）

曾被譽為「世界鑽石加工廠」的印度蘇拉特如今卻異常冷清，交易所內只有零星交易員仍在工作。

印度鑽石行業目前正遭受雙重打擊，那就是中國市場需求持續疲軟已導致出口跌至二十年最低點，而美國於今天實施的新關稅政策更是雪上加霜。根據新規，印度鑽石產品的關稅稅率將從25%大幅提升至50%，而包括博茨瓦納（Botswana）在內的競爭對手國家僅需繳納15%的關稅。

路透社引述鑽石公司Dharmanandan Diamonds董事總經理表示，他們正處於觀望狀態，但如果情況持續，將不得不增加在博茨瓦納的生產規模，而新關稅政策將使其年收入銳減20至25%。

Dharmanandan Diamonds。（X@ddplofficial）

旺季依然黯淡無光

往年此時，蘇拉特工匠應忙於應對美國聖誕節和新年訂單。但今年，許多工藝師甚至不確定是否能保住工作。

當地切割拋光廠老闆Shailesh Mangukiya無奈地說：「需求暴跌太嚴重，去年能賣2.5萬盧比（約2217港元）的一批鑽石，現在勉強賣1.8萬盧比（約1596港元）。」

2025年8月14日，印度蘇拉特市（Surat）一位工藝師正檢查手上的鑽石（Reuters）

Shailesh Mangukiya稱，已將125名員工裁減一半。這只是整個行業困境的縮影，寶石和珠寶出口促進委員會（Gem and Jewellery Export Promotion Council，GJEPC）副主席Shaunak Parikh透露，若印美未能達成關稅協議，整個行業可能面臨15至20萬個工作崗位的流失。