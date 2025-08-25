特朗普任命親信助手為駐印度大使　向莫迪拋出強烈信號

當地時間8月22日下午，美國總統特朗普宣佈，任命白宮總統人事辦公室主任戈爾（Sergio Gor）擔任美國駐印度大使，同時兼任南亞及中亞事務特使。



據美國政治新聞網（Politico）報道，戈爾現年38歲，負責特朗普政府各部門招聘的工作，以對特朗普忠誠著稱，其強硬作風遭到不少非議，被馬斯克公開稱為「蛇」。有消息人士透露，特朗普將戈爾派往印度是向印度政府傳遞強烈信號，即美印貿易談判需嚴肅對待，且所有訊息都直接來自特朗普本人。

「戈爾是一位好朋友，多年來一直陪伴在我身邊，」特朗普在社交媒體發文寫道，戈爾作為總統人事辦公室主任，在兑現美國人民賦予的「前所未有的授權」方面發揮了關鍵作用。

白宮總統人士辦公室主任戈爾（Sergio Gor）獲特朗普任命為美國駐印度大使，兼任南亞及中亞事務特使。（Reuters）

特朗普表示：「在全球人口最多的地區，我需要一個我完全信任的人來執行我的議程，幫助我們『讓美國再次偉大』。」他提到，戈爾將留任現職，直至國會參議院確認其新任命。

戈爾隨後表示，他對特朗普提名「非常感激」，「代表美國將是我一生的榮幸」。同時，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、副總統萬斯（JD Vance）、財長貝森特（Scott Bessent）等特朗普政府高官紛紛表態，力挺戈爾。

據Politico介紹，戈爾現年38歲，在負責政府各部門招聘的工作中，以對特朗普忠誠著稱。他對曾批評特朗普的求職者採取零容忍政策，經常審查他們的社交媒體帖子，甚至干預阻止某些任命。

特朗普去年7月競選期間遇刺後右耳受傷但避過一劫，助其競選的戈爾（Sergio Gor）豎起姆指與他合照。（Sergio Gor/Facebook）

報道提及，這種強硬作風也為戈爾招致了一些批評。馬斯克曾公開稱戈爾為「蛇」，指責他勸說特朗普撤銷了對馬斯克盟友擔任NASA下一任局長的提名。馬斯克6月在一篇推文寫道，「他是一條蛇」，並指控負責審查數千名員工的戈爾本人沒有經過全面審查。

公開資料顯示，戈爾原名謝爾蓋·戈羅霍夫斯基（Sergey Gorokhovsky），1986年11月出生於當時屬於蘇聯的烏茲別克斯坦東北部城市塔什干，1994年居家搬至馬耳他，後於1999年移民到美國洛杉磯。

多年來，戈爾為特朗普擔任過多個職務，並與特朗普周邊的許多人保持着密切關係，其中包括他的兒子小特朗普。戈爾此前曾協助創建了一家出版公司，在特朗普第一任期結束後向特朗普支付了數百萬美元來出版他的書籍。2024年，他運營了一個支持特朗普的超級政治行動委員會。

38歲的戈爾（Sergio Gor）是特朗普核心圈子的忠實成員，是最信任的助手之一。（Sergio Gor/Facebook）

據特朗普稱，擔任白宮總統人事辦公室主任後，戈爾及其團隊迅速為美國聯邦政府各部門僱用了近4000名「美國優先愛國者」，各部門和機構人員已達95%。

一名了解白宮內部事務的匿名人士向Politico透露，戈爾的離任可能增加極右翼活動家、特朗普堅定盟友盧默（Laura Loomer）的影響力。盧默此前已推動特朗普政府多個部門數十名官員被清洗。

特朗普第一任期內的前白宮高級顧班農（Steve Bannon）在社交媒體上甚至暗示，盧默可能是接替戈爾白宮職位的「候選人之一」。盧默則迅速在社交媒體上作出回應，稱她希望下一任人事辦公室主任「擅長審查」且「對特朗普忠誠無瑕」。

稍晚時候，盧默向Politico回應表示，如果獲邀加入政府任職，將是她的「榮幸」。

極右陰謀論網紅盧默（Laura Loomer）在特朗普重返白宮第二任期，已成為甚具影響力的顧問人員。

另一名了解任命內情的匿名人士表示，將戈爾派往印度並非因為內部矛盾或人事辦公室改組，而是特朗普向印度莫迪政府傳遞強烈信號。

這名人士指出，美印關係因特朗普對印高額關稅而變得緊張。該人士認為，戈爾的任命表明，美印貿易談判需要嚴肅對待，且所有訊息都直接來自特朗普本人。路透社提到，特朗普宣佈提名不久後，8月25日至29日，美國貿易談判代表計劃訪問新德里。

Politico稱，印度方面正尋求通過與歐盟達成貿易協議，同時重新調整與中俄的關係，減少對美國的依賴。但報道認為，鑑於美印在戰略防禦、商業、技術和政治領域的深厚聯繫，存在修復關係的動機。

2025年2月13日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行聯合新聞發布會。（Reuters）

另據彭博社報道，戈爾對印度幾乎沒有經驗，但提名者很少因此被取消資格。按照慣例，美國總統，無論民主黨還是共和黨，都經常將大使職位授予政治支持者、朋友和籌款人。

不過，班農對戈爾的任命表示讚賞，認為他與特朗普的親密關係將惠及兩國。

「我認為戈爾是除（白宮幕僚長）威爾斯（Susie Wiles）等少數人外，唯一能隨時進入總統辦公室的人。如果我是印度總理莫迪，我會認為這是最佳人選。」班農補充說，儘管戈爾對印度政策問題缺乏深入了解，但他學習能力強，且擁有特朗普的獨特信任。