抗戰勝利閱兵外方嘉賓全名單公布：日前首相及韓國會議長等將出席

中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動即將在9月3日舉行。中國外交部部長助理洪磊28日在新聞發布會上宣布出席本次活動的外賓名單，除26位26位外國國家元首和政府首腦外，包括韓國會議長禹元植在內的國家議長和副總理、日本前首相鳩山由紀夫等前國家政要、以及各國高級別代表、國際組織負責人等。



應中國國家主席習近平邀請，26位外國國家元首和政府首腦將出席紀念活動，包括俄羅斯總統普京，北韓勞動黨總書記、國務委員長金正恩，柬埔寨國王西哈莫尼，越南國家主席梁強，老撾人民革命黨中央委員會總書記、國家主席通倫，印尼總統普拉博沃，馬來西亞總理安瓦爾，蒙古總統呼日勒蘇赫，巴基史丹總理夏巴爾斯，尼泊爾總理奧利，馬爾代夫總統摩爾茲，哈薩克史丹總統托卡耶夫，烏茲別克史丹總統米爾濟約耶夫，塔吉克史丹總統拉赫蒙，吉爾吉斯史丹總統沙柏羅夫，土庫曼史丹總統謝爾達爾·別爾德穆哈梅多夫，白俄羅斯總統盧卡申科，阿塞拜疆總統阿利耶夫，阿美尼亞總理帕什尼揚，伊朗總統佩澤希齊揚，剛果（布）總統薩蘇，津巴布韋總統姆南加古瓦，塞爾維亞總統武契奇，斯洛伐克總理菲佐，古巴共產黨中央第一書記、國家主席迪亞斯-卡尼爾，緬甸代總統敏昂萊。

應中國政府邀請，一些國家議長、政府副總理、高級別代表、國際組織負責人、前政要將出席紀念活動。

圖為8月28日上午，中國抗戰勝利80周年紀念活動新聞中心舉辦第一場記者招待會，外交部部長助理洪磊（中），文化和旅游部副部長盧映川（右二）等介紹紀念活動有關籌備進展，並回答記者提問。（新華社）

其中，議長和政府副總理包括南韓國會議長禹元植，東帝汶國民議會議長費爾南達，委內瑞拉全國代表大會主席洛迪古斯，新加坡副總理顏金勇，埃及總統特使、副總理瓦齊爾，保加利亞社會黨主席、政府副總理紮菲羅夫。

高級別代表有巴西總統首席特別顧問阿莫林，巴西政府代表、巴西駐華大使高望，尼加拉瓜政府代表、總統顧問勞雷亞諾，匈牙利政府代表、外交與對外經濟部長西雅爾多，汶萊皇家武裝部隊司令哈紮伊米，孟加拉國臨時政府代表、國家安全顧問拉赫曼，阿爾及利亞老戰士部部長拉比加，歐洲議會議員多斯塔爾。

九三閱兵訓練現場。（中國軍號）

國際組織負責人有聯合國副秘書長李軍華、聯合國糧農組織總幹事屈冬玉、新開發銀行行長羅塞芙、亞洲基礎設施投資銀行行長金立群、上海合作組織秘書長葉爾梅克巴耶夫、上海合作組織地區反恐怖機構執行委員會主任沙爾舍耶夫、亞洲相互協作與信任措施會議秘書長薩雷拜、獨立國家聯合體秘書長列別傑夫、集體安全條約組織秘書長塔斯馬加姆別托夫、歐亞經濟委員會執行委員會主任薩金塔耶夫。

前政要有日本前首相鳩山由紀夫、瑞士前聯邦主席兼財政部長毛雷爾、比利時前首相萊特姆、希臘前總理柏賓德里歐、意大利前總理達萊馬、羅馬尼亞前總理訥斯塔塞和登奇勒、新西蘭前總理克拉克和約翰·基、澳州前外長卡爾、澳州Victoria州前州長安祖斯。

此外，外國駐華使節、武官和國際組織駐華代表也應邀出席。

外交部部長助理洪磊介紹，50位來自俄、美、英、法、加等14個國、曾為抗日戰爭作出貢獻的國際友人或其遺屬代表也也將應邀出席。

洪磊表示，參加今年紀念活動的外方嘉賓級別高、代表性強而且參與面廣。外國國家元首和政府首腦來出席的人數眾多，體現出各國對中方舉辦這次紀念活動的高度重視和對中國人民的友好情誼。出席人員還覆蓋了世界五大洲，表明國際社會對中國抗戰的歷史貢獻和世界意義的普遍認可。此外，出席人員既有政府人士，也有民間人士，很多國際友人和他們的遺屬在中國家喻戶曉。