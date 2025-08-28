中國閱兵 | 金正恩時隔6年再訪華　掌權以來首次與多國領導人同場

朝中社8月28日證實，應中國國家主席習近平邀請，金正恩將訪華出席於9月3日舉行的閱兵。這將是金正恩6年以來首次訪華，也是他自2011年底掌權以來首次參與中國閱兵，亦是其首次與世界多個國家領導人會面。



除了即將舉行的九三閱兵外，中國在過去10年還舉行過兩次閱兵。2015年9月3日，中國政府在北京舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年大會，2019年10月1日則舉行了建國70周年大閱兵。

前兩次的閱兵，金正恩均未有出席。而金正恩與國家主席習近平上一次的公開會面，也要追溯到2019年。

中國2015年9月舉行抗日戰爭勝利70周年閱兵，時任韓國總統朴槿惠（左2）出席（Reuters）

雙方曾在2018至19年間進行多次會面。金正恩於2019年1月訪問中國，國家主席習近平則於同年6月訪問朝鮮平壤，並與金正恩會面。

自2011年12月金正恩繼承政權以來，他曾與中國、俄羅斯、美國、韓國等國領導人舉行過雙邊會晤，但從未出席過任何多邊峰會或有多位外國領導人出席的活動；而此次出席九三閱兵將打破這一紀錄。

此外，金正恩今次訪華尚有諸多細節不清，包括其將在中國停留多久，訪問期間會否與習近平、普京或其他國家領導人舉行正式會晤，均未有透露。

首爾朝鮮研究大學校長Yang Moo-jin向路透社表示，「金正恩出席勝利日紀念活動相當罕見。他將尋求提升自己作為領導人的國際地位，中俄朝三國可能會共同應對美國、日本與韓國之間的合作，」

中國長期以來一直是朝鮮最大的貿易夥伴和主要援助國。2023年，朝鮮97%的對外貿易與中國有關，1.2%與俄羅斯有關。金正恩此次出訪的宣布，正值朝鮮最近表示無意恢復與美國的外交關係之際。儘管如此，美國總統特朗普（Donald Trump）與韓國總統李在明仍多次表達希望恢復與朝鮮對話的願望。