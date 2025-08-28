日本推4市列非洲人「家園」項目惹民怨　政府急澄清：非促進移民

日本國際協力機構（JICA）宣布把國內4個城市指定為非洲4個國家的「家園」（hometown）後，當地社交媒體等開始流傳出「移民將增加」、「治安將惡化」的假消息，日本政府周二（26日）重申，政府未有促進接納移民或向對方國家發放特別簽證的想法。



為促進與非洲國家之間的交流，日本國際協力機構上周四在配合非洲開發會議（TICAD）而召開的會議上，把4個城市認定為非洲4國的「家園」，包括山形縣長井市與非洲國家坦桑尼亞、千葉縣木更津市與尼日利亞、新潟縣三條市與加納、愛媛縣今治市與莫桑比克。

共同社指，坦桑尼亞當地媒體之後報道日本將長井市「獻給」坦桑尼亞。尼日利亞政府則在上周五發布消息稱，木更津市「將成為希望在日本生活、工作的尼日利亞人的家園。」尼方還介紹，日本政府「將新設特別簽證制度」。

社交媒體流傳，在谷歌（Google）地圖上搜索木更津市政府辦公樓時，會顯示為「尼日利亞市政府辦公樓」。（網頁截圖）

事件引發關注後，日本4市政府接連接獲「移民增加的話治安將惡化」的意見。

木更津市稱，周一早晨起到傍晚不斷接到市內外打來的電話，其中有人稱「移民增加的話治安將惡化」，收到的郵件數量超過500封。今治市僅周一當天就接到約450通電話，3天期間收到逾1000封郵件。

社交媒體又流傳在Google地圖上搜索木更津市政府辦公樓時，會顯示為「尼日利亞市政府辦公樓」。

日本國際協力機構周一指，消息中「含有不符事實的內容和招致誤解的表述」。尼日利亞政府26日響應日本政府更正要求，刪除相關聲明。

日本官房長官林芳正周二就「家園」項目表示：「將與日本國際協力機構進行詳細說明，確保內容得到正確理解。」

林芳正強調，通過日本國際協力機構培訓項目接納的實習生設有期限，項目結束後將回國。