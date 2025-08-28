中國商務部續對美歐日韓泰進口苯酚徵反傾銷稅5年　最高徵287%

中國商務部8月28日公布進口苯酚（Phenol）所適用反傾銷措施的期終覆審裁定，明日起對原產於美國、歐盟、韓國、日本及泰國的苯酚繼續徵收反傾銷稅，實施期限為5年。



商務部公告指，反傾銷稅的稅率分別為美國公司介乎244.3%至287.2%之間、歐盟公司30.4%、韓國公司介乎12.5%至23.7%之間、日本公司介乎19.3%至27%之間以及泰國公司的10.6%至28.6%之間。

公告指今次覆審裁定旨在預防傾銷，稱倘終止反傾銷措施，涉事進口苯酚對中國的傾銷可能繼續或再度發生，對中國苯酚產業造成的損害可能繼續或再度發生。

2025年8月28日，中國商務部發布期中覆審裁定，將對原產美歐日韓泰的苯酚加徵反傾銷稅。（中國商務部）

苯酚是重要的有機化工原料，主要用於製備水楊酸等工業原料，還可以用作溶劑、試劑和消毒劑，廣泛運用於合成纖維、煉油工業等領域，在常溫下通常為無色針狀或白色塊狀晶體，溶於酒精、乙醚、氯仿、甘油、二硫化碳，在室溫時稍溶於水，幾乎不溶於石油醚，腐蝕力強，可燃。