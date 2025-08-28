Taylor Swift訂婚　美保守派KOL勸順從丈夫　少買房子多生仔

美國流行樂壇天后Taylor Swift本周剛剛宣佈與美式足球明星男友Travis Kelce訂婚，知名保守派KOL柯克（Charlie Kirk）也就在節目中勸Taylor Swift要順從丈夫，希望她生「一堆孩子（a ton of children）」。



柯克（Charlie Kirk）曾多次批評Taylor Swift覺醒主義（woke），稱她過去幾年裏「令人厭惡的自由派」立場是源於她尚未結婚，認為訂婚後她不會再像從前那樣激進，而是變得保守。

他在右翼媒體「真實美國之聲」（Real America's Voice）節目中向Taylor送上祝福，同時也勸她「多接觸現實......擯棄女權主義。順從你的丈夫，Taylor，你不是主宰者。」

柯克還多次催促她生兒育女，稱「她應該生更多孩子，而不是買那麼多房子」。「到目前為止，她沒有給年輕女性樹立什麼好的榜樣——一直把自己的事業放在首位，直到35歲（才結婚）。」

柯克的言論在社交媒體引發爭議，有網友不忍吐槽：「為什麼一個成年男人整天在想這種事？」另一人就直言：「這人太奇怪了。」