俄羅斯大規模襲基輔　波及英國與歐盟辦事機構　雙方召俄大使抗議

俄羅斯8月28日對烏克蘭首都基輔發動大規模空襲，期間波及並損毀英國文化協會和歐盟外交使團的辦事處。英國與歐盟同日分別召見俄羅斯大使抗議。



英國《衛報》及路透社28日報道，俄羅斯當日凌晨對基輔發動大規模空襲時，波及當地的歐盟駐烏克蘭代表團和英國文化協會，使其所在的建築物和辦公室嚴重受損。

2025年8月28日，俄羅斯空襲基輔期間波及歐盟駐烏克蘭代表團的辦事處， 歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）同日在位於布魯塞爾的歐委會總部就相關事宜發聲明。（Getty）

據英國文化協會釋出的照片，協會所在大樓的窗戶和入口被完全摧毀，周圍散落着玻璃碎片。辦公室內部則一片狼藉，天花板倒塌、玻璃門窗碎裂。協會稱爆炸造成一名保安人員受傷，目前已送醫治療。

歐盟高級官員則指，歐盟代表團大樓同樣遭嚴重損壞。從釋出的照片可見，大樓外牆有多處損毀，內部也是頹垣敗瓦。

2025年8月28日，俄羅斯空襲基輔期間波及英國文化協會所在的大樓。圖為一名當地居民於事後經過現場。（Getty）

英國外交大臣林德偉（David Lammy）在社交媒體X上發文稱，英方事後已召見俄羅斯駐英大使克林（Andrey Kelin）抗議，並強調俄方必須停止造成死傷的攻擊。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）同日在X表示，她已在襲擊發生後與當地的歐盟人員了解情況，強調任何外交使團都不應成為攻擊目標。並指歐方已為此而召見了俄羅斯駐布魯塞爾特使。