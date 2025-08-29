中國國防部：菲拉攏域外勢力興風作浪　是南海和平穩定破壞者

中國國防部新聞發言人張曉剛周四（8月28日）在例行記者會上就近期涉軍問題發布消息，並回答記者提問。其中，針對菲律賓與澳洲在菲舉行聯合演習，以及菲澳近期舉行第2次防長會談等問問題。張曉剛表示，南海應成為和平之海、合作之海、友誼之海。菲方一再拉攏域外勢力興風作浪，妄圖玩弄狐假虎威的把戲，破壞地區安全穩定。



2025年8月27日，菲律賓新怡詩夏省勞爾（Laur, Nueva Ecija），菲律賓和澳洲軍隊在實彈演習中發射M777榴彈炮，這是澳洲和菲律賓聯合軍事演習「ALON」的一部分。（Reuters）

張曉剛指出，事實反覆證明，菲方就是南海和平穩定破壞者、麻煩製造者，而個別域外國家唯恐南海不亂，慫恿支持菲律賓胡作非為，損害地區國家共同利益。中方維護自身領土主權和海洋權益的行動正當合法，將繼續堅決回擊一切侵權挑釁行徑。

2025年8月27日，菲律賓新怡詩夏省勞爾（Laur, Nueva Ecija），澳洲和菲律賓舉行聯合軍事演習「ALON」。（Reuters）

稱中印早前就邊界問題坦誠深入交換意見

另外，有記者問及中印邊界問題特別代表第24次會晤，並達成10點共識。張曉剛表示，中印雙方在會晤中本著積極和建設性態度，就中印邊界問題坦誠深入交換意見，達成多項共識。

他指出，今年是中印建交75周年。雙方根據兩國領導人達成的中印互為夥伴和機遇的共識，鞏固兩國關係改善勢頭，維護好邊境地區和平安寧，探索相鄰大國互尊互信、和平共處、共謀發展、合作共贏的正確相處之道。