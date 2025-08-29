以軍再度空襲也門首都　時值胡塞武裝領䄂發表電視講話

以色列軍方8月28日再度空襲也門首都薩那（Sanaa），稱針對胡塞武裝（Houthi ）的軍事目標，為24日以來的第二次。新華社引述當地居民稱，遭空襲地點包括胡塞武裝的軍事營地，以及胡塞武裝支持者經常集會遊行的廣場，當時胡塞武裝領導人胡塞（Abdul-Malik al-Houthi）正發表電視講話。



圖為2025年8月24日，以軍打擊也門胡塞武裝在首都薩那（Sanaa）地區的軍事目標。（Reuters）

新華社援引胡塞武裝控制的《9月26日報》報道，以色列對薩那部份地區發動了新一輪連續10多次空襲。薩那居民表示，他們看到戰機飛過，聽到薩那南部地區10多次爆炸聲，遇空襲地點包括胡塞武裝的軍事營地，以及胡塞武裝支持者經常集會遊行的廣場。

報道指出，胡塞武裝領袖胡塞當時正發表電視講話，呼籲其支持者29日上街參加集會遊行，聲援巴勒斯坦人民。

路透社引述也門軍方消息人士稱，遇襲地點還包括總統府邸附近，以及南部一處建築物。消息指府邸內設有一個作戰室和一個導彈儲存設施，這些設施由與胡塞武裝使用。

以色列國防軍的聲明說，胡塞武裝在伊朗的指揮和資助下，自新一輪以巴衝突爆發以來持續采取行動，試圖損害以色列及其盟友利益，破壞地區穩定，並干擾全球航運自由。以軍表示，將堅定打擊胡塞武裝，同時加大對哈馬斯的軍事行動力度，繼續採取一切措施，消除對以色列公民的威脅。