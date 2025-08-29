泰國總理佩通坦涉違憲案　憲法法院裁定撤職：違反道德準則

泰柬士兵出現邊境衝突後，泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）與柬埔寨參議院主席洪森（Hun Sen）私密通話外泄，佩通坦在通話內責怪己方的泰國士兵，引發民怨，她被指涉嫌違憲，更遭法院停職。泰國憲法法院8月29日下午作出裁決，裁定解除其總理職務。



路透社報道，法院在判詞指，佩通坦違反道德準則，不符合憲法規定的服務資格。

法院又指佩通坦對洪森作出無限讓步，不考慮泰國的國家安全，而是給予洪森好處，將個人利益置於國家利益之上。法院稱事件讓公眾開始懷疑她的行為是否會對柬埔寨有利。

佩通坦自2024年8月16日起擔任泰國總理，至今僅約1年。如今在她遭撤職後，泰國代總理普坦（Phumtham Wechayachai）將繼續暫代總理職務。

泰國憲法法院2025年8月29日宣讀判決（影片截圖）

這次風波始於泰國與柬埔寨軍隊5月28日在邊境地區發生造成1人死亡的駁火事件後，兩國矛盾升溫。佩通坦與洪森通話，冀為事件降溫，錄音在6月中旬流出。

佩通坦在通話中語氣柔和，尊稱洪森為叔叔、自稱是侄女，更稱泰國陸軍第二軍區司令本辛為「瘋子」，且她將泰國軍方將領稱為「對方的人」，引發軒然大波，泰方民眾不滿。

泰國憲法法院7月1日宣布受理調查佩通坦是否存在違憲行為的請願書，並暫停她行使總理職權。

泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）2025年8月29日前往法院（Reuters）

據泰國頭條新聞28日報道，倘憲法法院9名法官中超過半數（即5名或以上）認為佩通坦未明顯缺乏誠實正直，也未嚴重違反道德標準，即裁決無罪，她將得以繼續擔任總理和文化部部長。

倘若憲法法院多數法官認定佩通坦有罪，她將被免去總理職務，整個內閣也將一併被解除職務。眾議院需召開會議，從剩餘候選人中選舉新總理，包括為泰黨的猜卡森（Chaikasem Nitisiri）、反對黨泰自豪黨的阿努廷（Anutin Charnvirakul）、聯泰建國黨的Pirapan Salirathavibhaga、民主黨的朱林（Jurin Laksanawisit）等。這可能導致新的政府聯盟重組，政局動盪，增加或減少某些政黨。

2025年6月28日，泰國曼谷，反政府示威者在勝利紀念碑前聚集，要求總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）辭職下台。（Reuters）

佩通坦方面已經宣布，她會在法院宣判後舉行記者會，向傳媒發表講話，並會到為泰黨總部與議員及支持者見面。