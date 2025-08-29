泰國總理佩通坦罷免案今裁決　泰媒分析4種可能情景

泰柬出現邊境衝突後，泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）與柬埔寨參議院主席洪森（Hun Sen）私密通話外泄，佩通坦在通話內責怪己方的泰國士兵，引發泰國民眾非常不滿，她更遭法院停職。泰國憲法法院8月29日下午將就佩通坦一案作出裁決，泰媒28日在判決前分析指，未來有4種可能情景，除了有罪、無罪等外，佩通坦會否在判決前辭職也備受關注。



在通話外泄後，泰國憲法法院7月1日宣布受理調查佩通坦是否存在違憲行為的請願書，並暫停她行使總理職權。如今法院會在29日當地下午約3時（香港時間下午約4時）正式宣布對此案的裁決。

泰國頭條新聞報道，這次事關佩通坦能否復職，9名法官將作出裁決，報道預料未來有4種可能情景：

• 憲法法院裁決無罪

倘憲法法院9名法官中超過半數（即5名或以上）認為佩通坦未明顯缺乏誠實正直，也未嚴重違反道德標準，她將得以繼續擔任總理和文化部部長。

2025年7月8日，泰國曼谷，圖為因通話泄密風波受停職的佩通坦在內閣會議後面見傳媒。（Reuters）

• 憲法法院裁決有罪

倘若憲法法院多數法官認定佩通坦有罪，她將被免去總理職務，整個內閣也將一併被解除職務。眾議院需召開會議，從剩餘候選人中選舉新總理，包括為泰黨的猜卡森（Chaikasem Nitisiri）、反對黨泰自豪黨的阿努廷（Anutin Charnvirakul）、聯泰建國黨的Pirapan Salirathavibhaga及民主黨的朱林（Jurin Laksanawisit）。這可能導致新的政府聯盟重組，政局動盪，增加或減少某些政黨。

《曼谷郵報》指，不少專家預計法院會作出對佩通坦不利的判決，泰國上一任總理賽塔（Srettha Thavisin）也是遭法院解除職務，若佩通坦又遭罷免，對兩人所屬的為泰黨是巨大打擊，預計眾議院會在9月3日選舉新總理。

右圖：2023年8月22日，柬埔寨金邊，柬埔寨人民黨主席洪森在在記者會上發表演說。左圖：2025年6月19日，泰國曼谷，總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）在泰柬通話洩露後，在政府大樓舉行記者會。（Reuters）

• 佩通坦判決前辭職

泰國頭條新聞指，如若佩通坦在8月29日法院判決前選擇辭去總理職務，法院便無需繼續審議此案。內閣仍會整體免職，但佩通坦可避免被定罪，議會則會重新選舉新總理。

報道指，這決定非常重要，佩通坦必須非常確信當日裁決對她極可能對其不利，這樣提前辭職才能更好地保護她自己。若佩通坦未辭職，可能意味着她收到正面信號，有較大機會免於被定罪。

• 佩通坦判決前解散議會

最後一種可能則是佩通坦在判決前解散議會，目前，解散議會的權力掌握在代理總理普坦手中，若解散議會，需在45至60天內舉行新一輪大選。由於佩通坦所屬的為泰黨當前民意支持度低，這一路徑可能性低。

2025年6月28日，泰國曼谷，反政府示威者在勝利紀念碑前聚集，要求總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）辭職下台。（Reuters）

這次風波始於泰國與柬埔寨軍隊5月28日在邊境地區發生造成1人死亡的駁火事件後，兩國矛盾升溫。佩通坦與柬埔寨前首相洪森（Hun Sen）通話，冀為事件降溫，錄音在6月中旬流出。

佩通坦在通話中語氣柔和，尊稱洪森為叔叔、自稱是侄女，更稱泰國陸軍第二軍區司令本辛為「瘋子」，且她將泰國軍方將領稱為「對方的人」，引發軒然大波，泰方民眾不滿。

佩通坦方面已經宣布，她會在法院宣判後舉行記者會，向傳媒發表講話，並會到為泰黨總部與議員及支持者見面。