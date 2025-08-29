美國參議院軍事委員會主席訪台　外交部：對違反一中原則強烈不滿

美國參議院軍事委員會主席威克（Roger Wicker），以及共和黨參議員費雪（Deb Fischer）8月29日（周五）抵達台灣訪問。對此，外交部表示，中方一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來，美國會議員竄台嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，中方對此表示強烈不滿。



據路透社報道，威克和費雪將與台灣地區領導人賴清德、副領導人蕭美琴等高層官員舉行會晤。

2025年8月29日，美國參議院軍事委員會主席、密西西比州共和黨參議員威克 (Roger Wicker，中) 與美國參議員費雪 (Deb Fischer，左，內布拉斯加州共和黨參議員) 在台北松山機場發表講話。（Reuters）

威克指：「台灣是我們（美國）在印太地區最可靠的夥伴之一。在我看來，我們正處於第二次世界大戰以來最險峻的威脅環境當中，美台持續的合作至關重要。」

對此，外交部發言人郭嘉昆在例行記者會中表示，中方一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來，美國會議員竄台嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，損害中方主權和領土完整，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此強烈不滿。

2025年8月28日，外交部發言人郭嘉昆在北京主持例行記者會。（中國外交部官網）

世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中方要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止以任何藉口干涉中國內政、縱容支持「台獨」分裂勢力，停止美台官方往來，停止製造台海局勢緊張因素。