習近平8.31主持上海合作組織峰會　20多國領袖參與包括普京莫迪

中國外交部發言人8月22日宣布，2025年上海合作組織峰會將於8月31日至9月1日在天津舉行，國家主席習近平屆時將主持上合組織元首理事會第二十五次會議和「上海合作組織+」會議並發表主旨講話。



發言人亦指，習近平在峰會期間將為與會領導人舉行歡迎宴會和雙邊活動。

習近平、普京與莫迪都會參與2023年7月4日舉行的上合組織峰會，圖為2019年6月28日，3人出席日本大阪G20峰會時的合照（Reuters）

中國外交部長助理劉彬其後表示，應邀出席峰會的外國領導人有白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）、印度總理莫迪（Marendra Modi）、伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）、哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）、吉爾吉斯總統扎帕羅夫（Sadyr Japarov）、巴基斯坦總理夏巴茲・謝里夫（Shahbaz Sharif）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）、塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）、烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）、蒙古總統呼日勒蘇赫（Ukhnaa Khurelsukh）、阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）、亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan，又譯帕什尼揚）、柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet，又譯洪瑪奈）、馬爾代夫總統穆伊茲（Mohamed Muizzu）、尼泊爾總理奧利（KP Sharma Oli），土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）、埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）、土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymukhamedov）、印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）、老撾人民革命黨中央委員會總書記、國家主席通倫（Thongloun Sisoulith）、馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim），以及越南總理范明政（Phạm Minh Chính）等。

至於應邀出席峰會的國際組織和多邊機制負責人包括聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）、上合組織秘書長葉爾梅克巴耶夫、上合組織地區反恐怖機構執行委員會主任沙爾舍耶夫、獨聯體秘書長列別傑夫、東盟秘書長高金洪、集安條約組織秘書長塔斯馬加姆別托夫、中西亞經合組織秘書長阿薩德·汗、亞洲相互協作與信任措施會議秘書長薩雷拜（Kairat Sarybay）、歐亞經濟委員會執行委員會主席薩金塔耶夫和亞投行行長金立群。

劉彬稱，今次峰會將總結上合組織成功經驗，策劃上合組織發展藍圖，凝聚「上合組織大家庭」合作共識，推動組織朝着構建更加緊密的命運共同體目標闊步邁進。